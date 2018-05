Victorie! Volei Alba Blaj s-a calificat in finala Ligii Campionilor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Volei Alba Blaj s-a calificat in finala Ligii Campionilor la volei feminin si va juca duminica, ora 19:00, pentru trofeu, dupa victoria obtinuta la Polivalenta din Bucuresti in fata lui Galatasaray, scor 23-25, 25-17, 25-22, 25-22. In prima semifinala Vakifbank Istanbul (Turcia) a trecut de Imoco Volley Conegliano (Italia), dupa un duel palpitant: scor 25-22, 25-21, 17-25, 15-25, 16-14. Finala mare a Ligii Campionilor se joaca maine, de la 19:00, intre Volei Alba Blaj si Vakifbank Istanbul. Meciul e pe TV Digi Sport si liveTEXT+FOTO pe GSP.ro. Volei Alba Blaj pornea cu sansa a 2-a in semifinala cu Galatasaray. Primul set parea sa confirme calculele specialistilor. Darko Zakoci nu a fost de acord cu asta. Le- ...