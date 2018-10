Victors Slav, in ipostaze tandre cu sosia Biancai Dragusanu

La aproximativ patru luni dupa ce s-a despartit de mama fetitei lui, Bianca Dragusanu, prezentatorul de la Kanal D pare ca este mai hotarat ca oricand sa-si refaca viata sentimentala. Zilele trecute, celebrul barbat a fost fermecat de o frumusete autohtona ce seamana leit cu Bianca Dragusanu si cu care a fost surprins in ipostaze tandre.

Dupa mai bine de patru luni de cand s-a despartit de Bianca Dragusanu, Victor Slav pare ca vrea sa isi refaca viata amoroasa si nu sta pe ganduri atunci cand vreo frumusete autohtona ii da tarcoale. Recent, o tanara domnisoara blonda, l-ar fi prins in mrejele iubirii pe celebrul barbat.

Din cate se pare, zilele trecute,Victor Slav a fost fermecat de formele bine definite ale unui animatoare dintr-un renumit club din Sibiu ce seamana izbitor cu Bianca Dragusanu, acolo unde a petrecut alaturi de bunul sau prieten Bogdan Vladau.

La un moment dat, fostul iubit al Biancai Dragusanu nu a mai rezistat si a dat frau liber sentimentelor. Cei doi au fost surprinsi in ipostaze tandre. Blondina care pare sa fie lipsita de orice fel de inhibitie l-a sarutat tandru pe obraz, in timp ce Victor o strangea puternic in brate.

