VIDEO - Bilanț TRAGIC in urma atacurilor armate din Noua Zeelanda: 40 de morți și 20 de raniți

Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern a confirmat că 40 de persoane au murit iar alte 20 au fost rănite în atacurile de la două moschei din oraşul Christchurch, scrie The Guardian, informează News.ro.

„Nu poate fi descris altfel decât ca un atac terorist. Deşi nu avem nimic care să indice că ar exista alţi suspecţi, nu presupunem acest lucru în acest moment”, a declarat Ardern.

Atacurile armate au avut loc la moscheile Al Noor şi Linwood Masjid din Christchirch, patru persoane fiind reținute.

#BreakingNews Fatal Shootings at #Christchurch Mosques New Zealand . 27 people have reportedly been killed. #NewZealand Zion #LaLlamada Nova Zelândia #SaveODAAT #ChristchurchMosqueAttack pic.twitter.com/y33FYlyuVm