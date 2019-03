VIDEO - Cinci oameni au murit in urma unei explozii la conducte de gaze in Iran

Cinci persoane au murit, iar alte şase au fost rănite joi, în explozia mai multor conducte de gaze naturale, în sud-vestul Iranului, potrivit agenţiei oficiale iraniene de presă Irna, relatează AFP, informează News.ro.

Citește și: Un angajat al administrației prezidențiale din Ucraina a fost ucis: semne de violență găsite pe corp

Explozia a avut loc la ieşirea din Ahvaz, capitala provinciei Khuzestan, la conducte care asigură o legătură între acest oraş şi Mahshar, un oraş situat la aproximativ 100 de kilometri mai la sud.

”Conducte de gaze naturale au explodat la aproximativ 200 de metri de drum (...), distrugând patru vehicule care treceau pe acolo”, potrivit Irna, care-l citează pe Jamal Alemi Neissi, gouvernatorul Ahvaz, situat la 560 de kilometri dus de Teheran.

”Nu este vorba nici despre terorism şi nici despre un sabotaj, este rezultatul unei scurgeri de gaze naturale”, a adăugat guvernatorul.

Potrivit Irna, explozia a avut loc în apropierea unei cazărmi a poliţiei.

Potrivit agenţiei semioficiale iraniene de presă Isna, au exlpodat trei conducte de gaze naturale, cu un diamertu de aproximativ 50 de centimetri.

A gas pipeline explosion in the southwestern city of Ahvaz has reportedly killed several people.#Iran pic.twitter.com/vwpURY6OyC