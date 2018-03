Video de necrezut. In padurile Romaniei: O haita de lupi ataca un cerb sulitar tanar

Pe Youtube Romsilva au fost postate, acum două zile, magini spectaculoase și extrem de rare în care un lup atacă un cerb sulițar.Spectacolul este filmat de angajatul Romsilva, Liviu Clein, în Parcul Național Cheile Bicazului - Hășmaș​, zona râului Bicaz, pe raza Ocolului Silvic Tarcău.Acesta a surprins ultima fază a atacului unei haite de lupi asupra unui cerb tânăr.Haita înconjoară prada, apoi o gonește spre un loc în care aceasta își pierde mobilitatea, spre exemplu albia unui râu înghețat, apoi masculul sau femela dominantă dau lovitura de grație, atacând în zona gâtului.Lupul, Canis lupus, este carnivorul din vârful piramidei trofice din fauna României.Acesta trăiește în haite și are un rol important în menținerea echilibrului ecologic, în menținerea unor ecosisteme sănătoase.România are una dintre cele mai mari populații de lup din #EuropaParcul Național Cheile Bicazului – Hășmaș, unul din cele 22 de parcuri naționale și natural administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, are o suprafață de 6.793 de hectare pe raza județelor Harghita și Neamț, 6,557 de hectare fiind păduri, din acestea, 5.123 de hectare aflându-se în zone de protecție strictă sau integrală.