VIDEO Șeful ANSVSA, anunț INGRIJORATOR despre pesta porcina: 'E cea mai mare epidemie de dupa al Doilea Razboi Mondial. Nu exista tratament'

Un copil din Șimleul Silvaniei a fost torturat, bătut și înfometat de către mătușa sa, timp de un an și jumătate, în timp ce mama lui se afla în spital. Mai mult, copilul era obligat să stea în genunchi și câte 20 de ore. Procurorii DIICOT Sălaj desfășoară o amplă anchetă. Sora copilului, o fetiță de […] The post Torturat, bătut, înfometat și obligat să stea în genunchi timp de 20 de ore appeared first on Cancan.ro.

Un cumplit accident rutier a avut loc pe șoseaua care leagă Piteștiul de Curtea de Argeș. O femeie de 86 de ani a murit pe loc după ce mașina în care se afla s-a izbit de un tir. Accident rutier grav petrecut pe șoseaua care leagă Piteștiul de Curtea de Argeș. Șoferul unei mașini, în […] The post Accident teribil pe o șosea din Argeș! Un șofer inconștient și-a omorât propria soacră appeared first on Cancan.ro.

The Royal Canadian Air Force (RCAF) will participate in air policing missions in Romania over the next four months. /* (c)AdOcean 2003-2017, SomaSocial_ro.stiripesurse.ro.@ Article Placements.In Article SPS */ ado.slave('adoceanrorndnoldfun', {myMast ...