VIDEO - Emil Constantinescu, dezvaluiri in Parlament: Ion Iliescu este prima persoana careia i-am spus ca nu candidez pentru al doilea mandat

Fostul președinte Emil Constantinescu a declarat marți, în Parlament, după ce a participat la ședința solemnă dedicată împlinirii a 15 de prezență a României în NATO, că îi urează fostul președinte Ion Iliescu „multă sănătate”, că relația lor ar putea să fie „un model” și că fostul lider PSD a fost primul căruia i-a spus că nu mai candidează la Cotroceni pentru al doilea mandat.

„Mai intai, sanatate. Sper sa depaseasca cu bine aceasta incercare”, a spus Emil Constantinescu, la Parlament, despre Ion Iliescu, după ce acesta a trecut recent printr-o operație.

„Cand se va scrie istoria adevarata a ultimelor trei decenii probabil ca relatia noastra va putea sa constituie un model. Aceasta relatie a inceput cu o confruntare politica foarte dura si nu numai politica, pentru ca asa cum putini isi amintesc, cand a fost Mineriada in anii 1990, pe mine și pe Marian Munteanu ne cautau minerii sa ne omoare. Au fost momente dificile, momente grele. Am avut campanii in 1992 si 1996, dar spre deosebire de ce se intampla acum, atunci o confruntare electorala era o confruntare de idei. Este adevarat, atunci ideologia era importanta. Punctele de vedere ale presedintelui Iliescu și ale mele erau total opuse, privind reforma economica, intrarea in NATO, integrarea in UE, mersul justitiei. In momentul in care am ajuns Presedinte, cand s-a pus problema sa trecem de la vorbe la fapte si NATO ne-a cerut sa punem la dispozitie spatiul aerian desi punctele noastre de vedere erau deosebite, l-am invitat pe presedintele Iliescu in CSAT, l-am pus in stanga mea si i-am permis sa isi expuna punctul de vedere. In momentul in care trebuia sa treaca prin Parlament propunerea Presedintelui, l-am invitat pe presedintele Iliescu la o intalnire intre patru ochi, la biblioteca de la Cotroceni. Fac azi aceasta marturisire istorica, dl presedinte Iliescu este prima persoana careia i-am spus ca nu voi candida pentru un nou mandat, nu am spus nici colaboratorilor mei, nici familiei. Am banuit ca va fi urmatorul presedinte si am discutat foarte serios asupra viitorului tarii in NATO sau in afara NATO pentru ca atunci era proba pe care Romania trebuia sa o dea. I-am propus presedintelui Iliescu pentru ca PSD aproape avea majoritate in Senat, i-am propus sa se abtina chiar daca CDR votau pentru propunere si grupul lui Vadim Tudor se opunea cu violenta. La sfarsitul discutiilor, presedintele Iliescu a spus Da. Si cand spuneau Da, oamenii politici se tineau de cuvant”, a relatat Emil Constantinescu.