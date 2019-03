VIDEO Explicație HALUCINANTA a lui Eugen Teodorovici, dupa ce a amanetat viitorul romanilor pentru 30 de ani: 'E o strategie a Guvernului'

România a reușit să iasă pe piețele externe cu un volum mare de titluri de stat în euro, cu randamente diferite pe perioade diferite, cea mai mare fiind la 30 de ani, ceea ce este un mesaj puternic de încredere din partea piețelor, a declarat miercuri, ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici.

Ministerul Finanţelor a împrumutat 3 miliarde de euro de pe pieţele externe, din care 1,35 miliarde de euro pe maturitatea de 30 de ani, 500 de milioane de euro pe 15 ani şi 1,15 miliarde de euro pe maturitatea de 7 ani.

„Noi am decis, Ministerul de Finanțe cât să luăm și să ne oprim la 3 miliarde, pentru că atât ne-a convenit, ca și cost, ca și preț. S-a ajuns la 8,7 miliarde de euro dorință de a împrumuta România, asta înseamnă că se bucură de încredere. Am avut de unde să alegem, a fost suprasubscriere. Am decis să mă împrumut pentru ceea ce am nevoie în acest an în primul semestru, după care să încep să mă împrumut în piață, dacă costurile îmi convin pentru anul care urmează. Așa este logica în orice minister de finanțe care știe cum să procedeze vizavi de datoria unei țări. Ceea ce am luat astăzi din piață ne asigură o finanțare de cel puțin șase luni de zile", a explicat ministrul.Anul acesta avem un deficit de 2,76%, care înseamnă 28 - 29 de miliarde de lei, acesta este deficitul care trebuie asigurat din piață, pe lângă ceea ce trebuie să asigur din piață pentru a refinanța ceea ce este la scadență...Dacă PIB este mult mai mare față de anul trecut, da acum doi ani, cu 33% față de 2016, este normal ca suma (împrumutată - n. red.) să fie mult mai mare...Este o strategie de finanțare pe care Guvernul a prezentat-o în mod public la început de an.Ceea ce azi am luat din piață ne ajută să avem finanțare pentru cel puțin 6 luni. Într-o posibilă situație incomodă pe plan internațional ne asigură nouă stabilitate. Faptul că există interes pentru titluri de stat în euro înseamnă că există încredere pe termen lung.”, a spus Teodorovici într-o intervenție telefonică la Digi TV.

Întrebat de ce România se împrumută la o dobândă mai mare decît cea la care se împrumută Grecia, Teodorovici a vorbit depre percepție și despre ratinguri. „Fiecare țară are nivelul său de rating, este percepută într-un fel sau altul, de la caz la caz. Dar comparați sau verificați proporțiile vis-a-vis de cum de împrumuta Grecia anul trecut, sau acum doi ani. Nu este o diferență de cost, suntem percepuți pozitiv la nivel internațional”.

În 2018, Ministerul Finanțelor a ieșit pe piețele externe de trei ori, împrumutând cumulat 3,75 mld. euro și 1,2 mld. dolari.

