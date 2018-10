(VIDEO) Familia lui Prince i-a cerut lui Trump sa nu mai foloseasca muzica fostului cantareț la mitingurile republicane

Trageri loto. Duminică, 14 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, 11 octombrie, Loteria Română a acordat 15.035 de câștiguri în valoare totală de 612.315,21 lei. Mondo News vă va prezenta numerele câștigătoare extrase la tragerile loto de azi începând cu ora 18.45

Baiatul lui Cristiano Ronaldo se simte excelent la Juventus Torino, acolo unde joaca pentru echipa de copii a clubului italian, de sapte ori la rand campioana in Peninsula.

Redacția PSnews.ro vă prezintă în cele ce urmează ce avere are una dintre cele mai controversate figuri ale aparatului g ...

Horoscopul zilei de 15 octombrie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 15 octombrie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 15 octombrie 2018 spune că astăzi nativii din zodia Săgetător se retrag dintr-un proiect. Horoscop zilnic Berbec […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 15 octombrie 2018. Săgetătorii renunță la un proiect appeared first on Cancan.ro.