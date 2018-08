Video ingrozitor! Momentul in care podul din Italia s-a prabusit, surprins de un martor: "Oh Doamne!"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un pod al autostrazii A10 din zona Genova, Ponte Morandi, s-a prabusit, marti. Cel putin 35 de masini au cazut, iar serviciile de urgenta, citate de presa italiana, zeci de morti deja, iar numarul celor decedati creste de la ora la ora. Un pod rutier din zona Genova - Ponte Morandi - s-a prabusit odata cu masinile aflate pe el. Deocamdata, bilantul oficial indica cel putin 35 de persoane decedate, printre care si un bebelus. In plus, cel putin cinci raniti au fost gasiti in stare critica. Doua persoane au murit in imobilele aflate sub podul prabusit. Citeste si: Tragedie in Italia! Un pod rutier s-a prabusit de la o inaltime de 100 de metri! Scene ingrozitoare Insa, pe langa atat de multa suferinta, a existat ...