Video LIVE:Judetul Constanta. Accident rutier grav in Valu lui Traian. O persoana, incarcerata (galerie foto+video)

În urmă cu puţin timp, un accident rutier grav a avut loc în localitatea Valu lui Traian. Din primele informaţii, trei persoane sunt rănite, între care una este încarcerată.Un autoturism Skoda Octavia, înmatriculat în judeţul Tulcea, şi o maşină de teren marca Hyunday sunt implicate.La faţa locului se află Descarcerarea grea, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o ambulanţă terapie intesiva mobila SMURD C, un echipaj SAJ C şi SAJ B.Salvatorii lucrează în aceste momente la scoaterea persoanei încarcerate. Totodată, o a doua persoană a fost preluată de o ambulanţă SAJ şi transportată la spital.Traficul rutier este blocat.Potrivit SAJ Constanţa, o victimă a fost resuscitată şi transportată către UPU. A două victimă, o femeie prezintă traumatism de membru inferior şi traumatism toracic sever şi al treilea pacient are traumatisme minore.Potrivit IPJ Constanţa, accidentul dintre cele doua autoturisme de pe DN 3 ar fi avut ca și cauza neasigurarea unuia dintre auto la schimbarea direcției de mers. Ambele circulau dinspre Constanța către Valu lui Traian.Se acționează cu doua echipaje de poliție rutieră pentru reluarea traficului, deoarece este blocat pe toate cele patru benzi.