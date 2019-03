VIDEO Ludovic Orban a ORDONAT, liberalii au executat: BATAIE intr-o primarie, intre un edil PNL și fostul de la PSD

Ludovic Orban le ordona, în urmă cu câteva luni, liberalilor că trebuie să le dea celor de la PSD ”o mamă de bătaie”! Subalternii au trecut la fapte, deja, chiar înainte de europarlamentare. Un consilier local din comuna Fărcășești, judeţul Gorj, a sunat, luni seara, la 112, anunțând că ar fi fost lovit cu capul în față de șoferul primarului, în timpul unei ședințe de consiliu local. A fost nevoie de intervenția polițiștilor pentru a aplana conflictul.

Fostul primar al comunei Fărcășesți, Dănuț Bălu, în prezent consilier local PSD și șoferul actualului edil, Constantin Drăgoescu (PNL), au fost protagoniştii unui scandal, în ședinta Consiliului Local de luni, fiind nevoie de intervenția polițiștilor, scrie mediafax.ro.

Scandalul ar fi început după ce nepotul lui Dănuț Bălu i-ar fi reproșat primarului că nu este ridicat gunoiul în localitate.

„Sunt consilier local la Fărcășești, am participat la ședința de Consiliu Local. Am participat doar consilierii PSD și un consilier de la PMP, cei de la PNL au boicotat ședința și nu au vrut să vină. Eu am intrat și am pus live pe Facebook, că lipsesc consilierii PNL, după care domnul primar a început să mă înjure, se vede în filmare cum mă face milog, a încercat să îmi arunce tableta. Consilierii PNL nu vin la ședințe decât când e vorba de bani, când e vorba de probleme nu vin. Eu l-am întrebat pe domnul primar de ce nu se ridică gunoiul, după care primarul a luat foc, a ieșit afară și s-a întors cu șoferul lui, care a început să-l înjure pe fostul primar. Când ne-am ridicat să plecăm i-a dat direct un cap în gură fostului primar", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Marius Bălu, consilier local PSD, nepotul fostului edil, Dănuț Bălu.

Fostul primar a sunat la 112 și a cerut ajutorul poliției.

„Primarul și-a adus cu el un șofer cu cercel în ureche, el a provocat prima dată aceste discuții, înjurături. Am fost lovit cu capul în față de șofer. Eu nu am ripostat nici la acuze, nici la violență. Un simplu șofer care a făcut muncă în folosul comunității. Primarul s-a luat de consilierul local, nepotul meu, care este și consilier local, i-a aruncat hârtiile pe care le avea, în față. Eu eram în fața nepotului, i-a adus injurii. L-a făcut pe nepot milog. Șoferul acela nu avea ce căuta la ședință, pentru că era în timpul serviciului, trebuia să stea în mașină și să aștepte primarul. Pe primar l-a deranjat că nu am ieșit afară, că e nestatutară ședința, să ieșim afară, că e biroul lui", a precizat, pentru MEDIAFAX, Dănuț Bălu, consilier local PSD.

La rândul său, primarul comunei Fărcășești, Constantin Drăgoescu, susține că nimeni nu a fost lovit, în timpul scandalului.

„Nu a fost agresat nimeni. A fost o discuție mai aprinsă între domnul consilier Bălu și un cetățean, șoferul meu, șoferul primăriei. A fost o discuție mai aprinsă, în rest nu s-au bătut, o discuție mai aprinsă. Minte dacă spune că l-a lovit. Am fost acolo, dar nu s-a întâmplat nimic. Cine a sunat la 112 trebuia să ia amendă, a sunat fără motiv", a precizat, pentru corespondentul MEDIAFAX, primarul Constantin Drăgoescu.

Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz și fac cercetări pentru loviri și alte violențe.

„Polițiști din cadrul Poliției orașului Rovinari au fost sesizați, prin apelul 112, de un bărbat de 48 ani, din comuna Fărcășești, cu privire la faptul că, în timpul unei ședințe de consiliu, în sediul Primăriei Fărcășești, pe fondul unor divergențe de opinie, acesta ar fi fost lovit de un alt bărbat, de 35 de ani, din localitate. Bărbatul nu a solicitat acordarea de îngrijiri medicale. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe", a declarat Corina Scurtu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

