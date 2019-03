VIDEO Mihai Tudose, marturii TERIBILE, de pe patul de spital: 'Am trecut pe langa moarte! Daca mi se intampla in alta parte, acum nu mai vorbeam'

Fostul premier Mihai Tudose a fost transportat, de urgență, marți, la spital, după ce a suferit un infarct. Medicii l-au operat de urgență și i-au montat două stenturi. Tudose a acordat, miercuri, un interviu telefonic lui Victor Ciutacu, în care a relatat prin ce a trecut.

”Deocamdată, mă simt bine, sper să fiu Am trecut pe lângă moarte, cumva. Am avut și noroc, dar și o echipă de medici extraordinari. Sâmbătă sau duminică sunt gata (n.r. se externează). Domne, cred că e reclamă falsă. Nu am văzut niciun tunel, nu erau nici flori, nimic. Era cât pe ce să mă duc la cele mai tăcute. Pur și simplu s-a stins lumina. În salvare m-am trezit. În timpul operației eram conștient. Am avut noroc că a fost Bănicioiu. S-a prins imediat că am ceva la inimă. Mi-a spus: ”Bă, e grav!”. Am început să transpir abundent, a chemat salvarea imediat. Echipajul de pe salvare mi-a salvat viața, în prima fază, apoi medicii. Mă puteam alege cu leziuni ireversibile, cu sechele, dacă nu se intervenea imediat.

Am avut noroc, dacă se întâmpla săptămâna trecută, când eram prin Valea Jiului, nu mai vorbeam acum. Fumatul și cafeaua o să devină un lux, de Paște și de Crăciun.

O să am un program mai ordonat, un pic, cu mai multă odihnă, o săptămână-două. A fost un moment la limită. Sunt viu și mișc.”, a spus Mihai Tudose, la România TV.

