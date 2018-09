VIDEO: Momentul producerii accidentului in care a fost implicat presedintele Republicii Moldova

Cântăreaţa canadiană Avril Lavigne își surprinde fanii cu un nou material discografic. Ea se retrăsese din lumina reflectoarelor, în ultimii ani, după ce a fost diagnosticată cu boala Lyme. Avril a declarat că a trecut prin cei mai grei ani din viața ei și că s-a împăcat chiar și cu gândul că nu va putea […] The post Cântăreața canadiană Avril Lavigne, diagnosticată cu boala Lyme: ”Am acceptat moartea”! appeared first on Cancan.ro.

Iată numerele extrase astăzi la loteria ”Românii au noroc”, difuzată de postul de televiziune România TV de la ora 18:15 Loto 6/49: Joker: 10 / 13, 14, 1, 35, 25 Loto 5 din 40: Noroc: Super Noroc: Noroc Plus: 545844 România TV a câștigat dreptul de a transmite extragerile LOTO 6/49, pentru o perioadă de 12 luni. Potrivit anunţului publicat […] The post LOTO 6 DIN 49. REZULTATELE EXTRAGERII LOTO 6/49, NUMERELE DE DUMINICĂ, 9 septembrie 2018 appeared first on Cancan.ro.