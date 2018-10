VIDEO - President Iohannis decorates 44 Holocaust survivors

Klaus Iohannis bestowed Faithful Service in rank of Knight on the following survivors of the Holocaust: Blei Arno, Acs Frima, Braustein Iancu, Decsei Nicolae, Deutsch Otto, Ellenbogen Erica, Grunstain Ingeborg, Guttmann Bernhard, Guttmann Ruth, Hoisie Sylvia , Kassovitz Toma, Milea Isa Iacobina, Nastase Rachel, Rotariu Saul, Salmanovici Pavlina, Steiner Nicolae, Steinic Isac, Sternin Martin, Tanner Israel and Wolcovici Carl.

At the same time, the president awarded the The Faithful Service Class III National Medal to: Blum Zoltan, Calanter Boris, Cohn Marcel, Deutsch Rozalia, Fatyol Ana, Fulop Desideriu, Genad Eugen, Gridea Sonia, Haritver Iulia, Joger Kormen, Karpelesz Leopold, Klain Nero Elemer, Kopper Magdolina, Lazar Dorothea, Leb Martin, Leibovici Ietti, Lowy Malvine, Misares Iudita Delia, Naftali Iolanda, Popescu Clarisa, Saia Hana, Schwartz Anisoara, Steinberger Ecaterina and Zelingher Herman.Given the advanced age of the honorees, only some of them participated in the decoration ceremony hosted by the Cotroceni Presidential Palace.

AGERPRES