VIDEO - Regele Arabiei Saudite, Salman, il sustine pe mostenitorul sau Mohammed, suspectat de asasinarea jurnalistului Khashoggi

Regele Salman al Arabiei Saudite a elogiat justiţia ţării sale şi şi-a exprimat susţinerea faţă de prinţul moştenitor Mohammed, în primul său discurs public de după asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, un scandal de răsunet mondial care a pătat considerabil imaginea Riadului, relatează AFP, informează News.ro.

Procurorul general saudit l-a disculpat, săptămâna trecută, pe prinţul Mohammed bin Salman, supranumit ”MBS”, unul dintre fiii regelui, de asasinarea lui Khashoggi, pe 2 octombrie, în consulatul saudit de la istanbul.

Însă CIA a conchis că MBS se află în spatele acestui asasinat, potrivit The Washington Post (WP).

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat, la rândul său, că ordinul de a-l ucide a provenit de la ”cel mai înalt nivel” al Guvernului saudit. Fără să-l pună în cauză pe rege, el a promis că nu va fii autorizată nicio disimulare a crimei.

”Regatul a fost întemeiat pe principiile islamice ale justiţiei şi egalităţii, iar noi suntem mândri de eforturile puterii judiciare şi ale Ministerului Public în îndeplinirea sarcinii care le-a fost încredinţată”, a declarat luni regele, în discursul său anual pe care l-a susţinut în faţa Majlis al-Shura, o adunare consultativă.

Monarhul, în vârstă de 82 de ani, nu a menţionat în mod direct uciderea lui Jamal Kashoggi, un critic al puterii saudite, care colabora cu WP.

”Vom face în aşa fel încât această ţară să nu se îndepărteze de aplicarea, fără discriminare, a legii lui Allah”, a adăugat monarhul saudit în faţa demnitarilor de cel mai înalt rang din regat, între care şi prinţul Mohammed.

În monarhia absolută din Arabia Saudită, numai regele are autoritatea să-l îndepărteze pe moştenitorul tronului.

În discursul său, regele s-a felicitat de programul reformelor economice ale fiului său, vizând să creeze locuri de muncă pentru o populaţie tânără, în majoritatea sa, şi să pregătească regatul pentru perioada postpetrolieră.

Televiziunea saudită Al-Arabiya a anunţat că prinţul moştenitor urmează să asiste la summitul G20 în Argentina, prima sa vizită în străinătate de la asasinat.

El se va întâlni cu lideri din întreaga lume - din Turcia, Statele Unite şi ţări europene în acest summit de două zile, care urmează să înceapă la 30 noiembrie.

”Prinţul moştenitor transmite un mesaj foarte clar comunităţii internaţionale: nimic din ceea ce aceasta spune sau face în legătură cu cazul Khashoggi nu va interfera cu luarea deciziei saudite”, a apreciat Kristian Ulrichsen, un cercetător de la Baker Institute, la Universitatea Rice, în Statele Unite.

”În fapt, el îi sfidează pe criticii săi să-şi pună în practică retorica şi pariază că nu o vor face”, a adăugat el.

Preşedintele american Donald Trump s-a abţinut să-l învinovăţească pe pprinţul Mohammed, în pofida concluziilor CIA.

Arabia Saudită şi-a schimbat, în mai multe rânduri, versiunea cu privire la ceea ce i s-a întâmplat lui Jamal Khashoggi.

Procurorul saudit a admis, joia trecută, că jurnalistul a fost drogat, iar corpul i-a fost dezmembrat în consulat.

Dintr-un total de 21 de suspecţi, el a inculpat 11 persoane care urmează să fie deferite justiţiei. El a cerut ca cinci dintre ele să fie condamnate la pedeapsa capitală.

Un aliat istoric al Roadului, Washingtonul s-a grăbit să anunţe sancţiuni vizând 17 oficiali saudiţi, din cauza ”responsabilităţii sau complicităţii lor” în asasinarea lui Khashoggi.

Germania a hotărât luni să impună sancţiuni, constând în interzicerea accesului în spaţiul Schengen, unui număr de 18 saudiţi, suspectaţi de implicare în asasinarea jurnalistului.

Regele şi prinţul au reluat luni un turneu intern fără precedent, ducându-se în regiunea Tabuk (nord) pentru a solicita susţinerea liderilor tribali şi religioşi.

Ei s-au dus la începutul lunii în regiunile Qassim (centru) şi Hail, învecinate.

Regele Salman a graţiat, cu această ocazie, câţiva deţinuţi de drept comun şi a ordonat reluarea plăţilor către funcţionari a unor prime, suspendate în 2016, în virtutea unor măsuri de austeritate.

”Aceste acţiuni arată o campanie menită să consolideze susţinerea familiei regale şi să arate încrederea publicului în prinţul moştenitor”, a relevat Kristin Diwan de la Arab Gulf States Institute, la Washington.

În opinia sa, ”regele, bazându-se pe atuurile tradiţionale ale prestigiului şi mecenatului, joacă un rol central în această campanie, pentru (...) a consolida puterea şi viitorul descendentului său direct”.

