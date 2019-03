VIDEO Scandal monstru la Craiova. Fiul lui Liviu Dragnea a plecat huiduit, sub escorta, de la stadion iar Erik Linkar acuza ca a fost batut de gazde

A fost scandal monstru la finele partidei dintre U Craiova 1948 - Turris-Oltul Turnu Magurele, scor 0-1, rezultat în urma căruia echipa lui Adrian Mititelu aproape că a pierdut definitiv lupta la promovare în Liga 2. După fluierul final, antrenorul echipei teleormănene, Erik Lincar, a fost prins de antrenorii Adrian Filip, principal, și Vlad David, secund, și luat la bătaie în fața propriului vestiar, scrie digisport.ro.

Tehnicianul echipei Turris-Oltul Turnu Măgurele, Erik Lincar, a declarat, pentru Digi Sport, că a fost bătut de antrenorii formaţiei U Craiova 1948 după meciul de sâmbătă, câştigat în deplasare, cu scorul de 1-0, în Liga a III-a.

Lincar spune că a fost agresat de antrenorul principal al gazdelor, Adrian Filip, şi de secundul Vali David.

"Aveam un pariu cu preşedintele meu, că o să câştigăm. M-am bucurat, normal, dar lumea nu ştiu cum a interpretat. Domnul Ciucă (n.r - Mădălin Ciucă) a venit şi m-a luat de gât la final. Poate la nervi, era supărat... Dar ce m-a deranjat este că, după ce am fugit de frică, antrenorii de la Craiova m-au urmărit şi neavând cheia de vestiar m-au prins şi m-au luat la pumni. Nu cred că asta este imaginea echipei domnului Mititelu. Este vorba despre domnii antrenori David şi Filip, principalul şi secundul. Noroc că m-am eschivat şi am reuşit să evit nişte pumni şi picioare, dar voi merge maine la doctor, am dureri groaznice în zona spatelui. Le-am zis domnilor arbitri despre ceea ce am păţit, dar ei au spus că nu au văzut. Pe Ciucă l-au văzut şi i-au oprit carnetul de joc", a declarat Erik Lincar.

Potrivit digisport.ro, imediat după fluierul final, după ce oaspeţii s-au bucurat ostentativ de victorie, mai multe scaune de pe stadionul din Severin au fost aruncate de la tribuna I, iar între anumiţi jucătorii a avut loc o încăierare informează news.ro.

Valentin Ștefan Dragnea, fiul liderului PSD Liviu Dragnea, a fost la meciul echipei pe care o finanțează, Turris-Oltul Turnu Măgurele, cu FC U Craiova 1948, din Liga a 3-a. La plecarea de pe stadion, până să ajungă la mașină, Valentin Dragnea a fost huiduit de mulțime. Ceea ce surprinde, însă, este că are o escortă considerabilă. Tot timpul a fost însoțit de niște tineri bine făcuți, până când a urcat în mașină, un Volkswagen de culoare neagră care îl aștepta în dreptul unui loc de parcare pentru persoane cu dizabilități. După ce SUV-ul demarează, este urmat de încă două Dacii Duster de culoare neagră, dar și de o dubă a poliției

