Videoclipul adorabil devenit viral in care un copil se joaca cu cel mai bun prieten al sau iti va topi inima - VIDEO

Copil google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un videoclip adorabil a devenit in scurt timp extrem de apreciat pe internet prin doza de amuzament si buna dispozitie. Un baietel de doar cativa anisori se joaca cu un prieten mai putin obisnuit si nu in aceeasi curte, ci separati de un gard. Ingenios nu-i asa? Aceste imagini au fost filmate in Minneapolis, Minnesota, iar impactul lor in mediul virtual a adus multora zambetul pe buze. Lui Conway, un baietel in varsta de doi ani, ii place tare mult sa arunce o minge peste gardul curtii, doar pentru ca Dozer, patrupedul vecinului sau sa-si ridice capul deasupra gardului tinand mingea in gura pentru a i-o inapoia micutului. Chad Nelson, tatal lui Conway, a postat initial videoclipul spunand: „Un gard nu- ...