Videoclipul piesei „On a Sunday”, care va reprezenta Romania la Eurovision, lansat - VIDEO

Videoclipul piesei „On a Sunday” interpretată de Ester Peony, care va reprezenta România la Eurovision 2019, a fost lansat duminică. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Regizat de Petre Năstase, videoclipul redă în imagini povestea fiecărui vers al piesei. „On A Sunday” a luat naştere dintr-un singur acord de chitară, a transmis interpreta, „restul a venit de la sine”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Piesa a primit, în finala selecţiei naţionale, 65 de puncte din partea juriului şi a publicului şi a fost desemnată câştigătoare. Compusă de Ester Peony împreună cu Alex Şerbu şi Ioana Victoria Badea, melodia va fi prezentată la Eurovision Song Contest de la Tel Aviv în a doua semifinală, pe 16 mai. În vârstă de 25 de ani, Ester Alexandra Creţu, cunoscută ca Ester Peony, a început să cânte încă din copilărie, atunci când locuia cu familia în Montreal (Canada). În 2014, a început să compună pentru unii ca DJ Rynno, Sylvia, Tamy şi Pepe. În iarna aceluiaşi an, Ester Peony a lansat, alături de Ana Baniciu, Puya, Doddy, Vescan şi Mahia, „Cuminte de Crăciun”, iar un an mai târziu, primul single din carieră, „Sub aripa ta” (feat. Vescan). La începutul anului 2018, a lansat „Dig it”, un EP ce conţine patru piese: „On My Way”, „So Fine”, „Leaving Tomorrow” şi „Dig It”. Sub sloganul „Dare to dream”, Eurovision Song Contest 2019 va avea loc la Tel Aviv, cu semifinalele pe 14 şi 16 mai şi finala, pe 18 mai. La ediţia cu numărul 64 a competiţiei muzicale, alături de România şi Republica Moldova vor participa 39 de ţări, după ce Ucraina a renunţat. Eurovision este o competiţie muzicală internaţională ...