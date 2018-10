Viitorul e acum: Asta-i ROMANIA MARE! Dupa 20 de ani, nationala U21 merge la Euro in stil de mare echipa!

Romania U21 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania U21 s-a calificat la EURO 2019. Nationala lui Mirel Radoi a castigat meciul cu Liechtenstein U21, 4-0, si a terminat Grupa 8 pe primul loc, in fata Portugaliei. E cronica in care nu se noteaza bara lui Nedelcu, driblingul lui Cicaldau sau primele minute ale rezervei de nadejde Virgil Ghita. Nici zecile de minute in care Ionut Radu, singur in jumatatea sa, a parut ca vrea sa urce in atac, inghetat de valul rece venit dupa o zi calduroasa. Din respect pentru o performanta prea mare pentru a fi stearsa de un meci banal cu Liechtenstein, care s-a potrivit, fericit pentru noi, in final de calificari. Din respect si pentru adversari, care au cazut, fara vina lor, intr-o cutie cu peste 12.000 fani, cand ...