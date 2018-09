Viitorul este de vanzare! Cat cere Gheorghe Hagi pe actiunile echipei

Gica Hagi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gica Hagi a mai anuntat ca vrea sa vanda actiuni, doar ca procedura nu era foarte clara, parea mai degraba un plan pe un termen mai lung. Or, afacerea a inceput deja! Surse de la Ovidiu dezvaluie ca au existat negocieri cu societati interesate sa achizitioneze parti din club, scrie GSP. "Regele" le propune persoanelor si companiilor cu care trateaza pachete de cate 10 la suta din actiuni. Aparitia unor parteneri va insemna ca n-o sa mai fie nevoie ca Gica Hagi sa suporte singur bugetul echipei, vor mai contribui si altii, deci vor fi disponibili mai multi bani. Indiferent de cat de mare va fi felia din Viitorul pe care o va imparti, Gica Hagi va ramane managerul clubului, cu putere totala in proble ...