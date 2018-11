Viktor Orban, premierul ungar, aprecieri fara precedent la adresa Romaniei: Explicatia votului impotriva rezolutiei din Parlamentul European

Viata Sfantului Apostol si Evanghelist Matei Pe ucenicul Domnului şi luminătorul a toată lumea, pe Matei Apostolul, să-l lăudăm credincioşii, ca pe cel ce pe păgâni din închinarea idolilor la adevăratul Dumnezeu prin Evanghelie i-a întors. Pentru aceasta cu bucurie să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Apostol şi Evanghelist M ...

Inedit, un politist local isi face datoria. Atitudinea lui poate salva o tara? Conform Oxford Dictionaries, cuvantul anului 2018 este "toxic". Nimic mai potrivit pentru atmosfera otravita de coruptie si minciuna care s-a asezat ca o pacla peste lume, dar unii oameni au acest talent de a aduce speranta, atunci cand pare a nu mai fi niciuna.

Presedintele pe care il voi vota Mi-e imposibil sa inteleg ce a urmarit, care a fost strategia presedintelui in privinta numirii dnei Andronescu in fruntea ministerului Educatiei. Intai a lasat sa se inteleaga ca se va gandi mult, spre foarte mult, indiferent de incheierea perioadei de interimat, dupa care, fara nicio explicatie, a ...

Black Friday 2018 continua pe CANCAN.ro… Mega-reducerile nu s-au incheiat! ”Nebunia cumpărăturilor” continuă! (Angajează-te și câștiga 10.000$ lunar!) Cel mai așteptat maraton de shopping online, Black Friday 2018, nu a ajuns la final, iar mega-reducerile nu s-au încheiat. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a strâns, la un loc, cele mai tari magazine online din România și super-promoțiile momentului. (Doar aici găsești cele mai bune prețuri din România) Black […] The post Black Friday 2018 continuă pe CANCAN.ro… Mega-reducerile nu s-au încheiat! appeared first on Cancan.ro.

S-a strans lațul in jurul mafiotului refugiat in Romania! Judecatorii l-au obligat pe italian sa… Norii negri nu se risipesc din viața temutului mafiot Nicola Inquieto, italianul care a fost reținut la Pitești, în primăvara acestui an, fiind ulterior extrădat în Italia. (Angajează-te și câștiga 10.000$ lunar!) După ce, în urmă cu câteva zile, v-am dezvăluit că magistrații au dispus prelungirea predării lui temporare către autoritățile italiene, cu încă șase luni, […] The post S-a strâns lațul în jurul mafiotului refugiat în România! Judecătorii l-au obligat pe italian să… appeared first on Cancan.ro.

Judecatorii romani au citat-o in America pe Monica Gabor intr-un proces cu Iri! Monica Gabor a fost citată în America de către autoritățile române, într-un dosar care se află pe masa magistraților de la Judecătoria Buftea. Fosta „regină de la Izvorani” are calitatea de pârât, alături de fostul ei soț Irinel Columbeanu. (Angajează-te și câștiga 10.000$ lunar!) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în premieră, detalii de ultimă […] The post Judecătorii români au citat-o în America pe Monica Gabor într-un proces cu Iri! appeared first on Cancan.ro.

De ce a fost concediata Vica Blochina de catre șefii de la Kanal D. Are legatura cu un ”junior” multimilionar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, amănunte explozive din dosarul în care Vica Blochina l-a dat în judecată pe Micula junior. Vedeta a susținut că a fost concediată de către șefii de la Kanal D, din cauza afirmațiilor făcute de Victoraș Micula. La momentul respectiv, ”juniorul” multimilionar a numit-o “c#$%&ă” și […] The post De ce a fost concediată Vica Blochina de către șefii de la Kanal D. Are legătură cu un ”junior” multimilionar appeared first on Cancan.ro.

Milionarul și-a parcat Rolls-ul de 200 mii € ca ”valoroșii”! Milionarul Dan Nicorescu are un stil aparte de a parca! (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) Celebrul om de afaceri și-a lăsat Rolls-ul de 200.000 de euro pe… trecerea de pietoni. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile. Nu este pentru prima oară când afaceristul nu pare să țină cont […] The post Milionarul și-a parcat Rolls-ul de 200 mii € ca ”valoroșii”! appeared first on Cancan.ro.

Ex-soția lui Robert Negoița s-a baricadat cu fetița de 4 luni in casa primarului-milionar! Lovitură de teatru în divorțul anului. (Cum câștigi bani rapid) Ex-soția lui Robert Negoiță s-a baricadat cu fetița de patru luni în casa primarului-milionar, iar politicianul a mobilizat bodyguarzi, angajați ai Primăriei, dar și Protecția Copilului… CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a intrat în posesia unor detalii și imagini de-a dreptul uluitoare, care ilustrează evoluția explozivă a […] The post Ex-soția lui Robert Negoiță s-a baricadat cu fetița de 4 luni în casa primarului-milionar! appeared first on Cancan.ro.