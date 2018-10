Viktor Orban va ramane in Partidul Popularilor Europeni! Decizie de ultima ora

Viktor Orban google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Reuniti la Bruxelles, liderii Partidului Popular European (PPE) nu au dorit sa-l excluda pe premierul ungar, acuzat de deriva autoritara, noteaza joi cotidianul francez Le Monde. "Nicio excludere, nicio sanctiune, nimic" - Antonio Antonio Lopez Isturiz, secretarul general al PPE, a fost foarte clar miercuri. Viktor Orban, premierul ungar ultraconservator, va fi autorizat sa ramana in marea formatiune a conservatorilor europeni. Criticat pentru atingerile aduse independentei justitiei, libertatii ONG-urilor sau universitatilor, premierul ungar Orban adulat de extrema dreapta de pe intreg continentul european va putea face campanie in alegerile europene sub sigla PPE. Dupa ce Parlamentul E ...