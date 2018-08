Vin PERSEIDELE! Cand va avea loc fenomenul spectaculos. Mai sunt doar cateva zile

Dupa un an si jumatate de mandat, opt parlamentari au luat cuvantul doar o singura data, la depunerea juramantului, iar alti 130 au vorbit de mai putin de 10 ori. La polul opus avem alesi care au avut peste 500 de luari de cuvant.

Un bărbat care se afla în Parcul Mare din Dej a surprins un cuplu ce era trecut de prima tinerețe în ipostaze indecente pe o bancă. La început, aceasta a refuzat să creadă că cei doi făceau sex în public în plină zi. A pus însă mâna pe telefon și a imortalizat momentul.(CITEȘTE ȘI: NEPOTUL ”FARAONULUI” CU […] The post Scene XXX într-un parc din Dej! Un bărbat trecut de mult de prima tinerețe a fost surprins în ipostaze indecente! appeared first on Cancan.ro.