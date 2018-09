Vin ploile in toata tara - informare meteo de vreme rea

Berbec. Ai tendinta de a fi cam sever cu cei fata de care ai unele suspiciuni ca ar apela la minciuna in fata ta. Sigur ca ai tu un simt ascutit care discerne imediat falsitatea si ipocrizia, dar a deveni dur si a pedepsi pe cei care umbla cu cioara vopsita nu e cea mai buna atitudine. Tu oricum esti un exemplu de sinceritate si corectitudine, dar nu

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, marti seara, ca Guvernul nu va face o noua propunere de rectificare bugetara, intrucat au fost programate plati „necesare si urgente" Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, marti seara, intr-o interventie telefonica la Romania TV, ca presedintele Klaus Iohannis a recunoscut ca Guvernul are bani de salarii si pensii, dar ca problema ar fi bugetul SRI, despre care a spus ca este mai mare decat al altor ministere, precum cel al Energiei sau cel pentru Mediul de Afaceri.

Magistratii ieseni au respins recursul formulat de prefectul Marian Serbescu in cazul ordinului emis de vacantare a postului de consilier local si, implicit, al celui de viceprimar, detinut de Gabriel Harabagiu. Decizia este definitiva.

De-o "modestie" vecina de apartament cu narcisismul, Anamaria Prodan spune, pentru cine sta s-o asculte, ca barbatilor le ploua in gura si au ganduri necurate atunci cand dau cu ochii de dezgolirile sale, uneori editate, care brusc se calmeaza atunci cand descopera ca gandeste.

Până la finalul acestui an, doar 6 zodii vor găsi fericirea adevărată. Dacă anul trecut aceste semne zodiacale treceau prin clipe nu tocmai plăcute, se pare că anul acesta vor primi exact ceea ce merită. Citește mai departe...

Negocierile în legătură cu programul de vizitare al micuței Anastasia au fost dure! Liviu Vârciu și Anda Călin au căzut la o înțelegere, în cele din urmă, fără să fie nevoie să ajungă în fața unei instanțe, potrivit Libertatea. Vă reamintim că la începutul lunii lui Cuptor, actorul din serialul “Fructul oprit” a anunțat pe […] The post Liviu Vârciu a negociat la sânge cu Anda Călin timpul petrecut cu fiica lui. La ce înțelegere au ajuns appeared first on Cancan.ro.