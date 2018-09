Vin zile de iarna. Va ninge la munte, nopți cu zero grade in țara

Prognoza meteo este alarmantă pentru următoarele zile. Ar fi vorba de o scădere drastică a temperaturilor în toată țara, ziua și mai ales noaptea. Temperaturile noaptea pot coborâ la zero grade, iar la munte va ninge. Căderea bruscă de temperatură va dura trei zile, după care va reveni vremea de toamnă blândă de până acum. […] Articolul Vin zile de iarnă. Va ninge la munte, nopți cu zero grade în țară apare prima dată în AM Press.