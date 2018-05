Vincenzo Castellano, despre Antonia: „Am iubit-o! Inca tin la ea!”

Vincenzo Castellano si Antonia sunt in plin divort. Nu isi vorbesc, desi au impreuna o fetita, pe Maya. Omul de afaceri italian a vorbit despre casnicia pe care a avut-o cu superba artista. El a marturisit ca nu a inselat-o pe cantareata si ca nici nu a fost inselat. Mai mult, italianul a fost anuntat de Antonia ca are o relatie cu Alex Velea.

Vincenzo Castellano nu vorbeste urat despre Antonia, ba din contra. El sustine ca este mandru ca Antonia si-a facut o familie ca mai are inca doi copii. Mai mult, omul de afaceri a marturisit ca artista nu este deloc materialista.

„Cand ea a inceput sa se vada cu Velea, noi nu mai eram impreuna de vreo 4-5 luni. Distanta a facut ca relatia noastra sa se raceasca. Ea nu m-a inselat, eu nu am inselat-o. Ba chiar, m-a sunat si m-a anuntat ca are o relatie cu baiatul ala. Velea nu are nicio vina. Cine a zis ca Antonia i-a spart casa, se pripeste. Poate nici relatia lui cu fosta sotie nu mai functiona. Nu! Antonia nu este materialista. Daca era nu se uita la Velea. Sunt mandru de ea ca a reusit sa-si faca o familie, ca mai are doi copii, ca are o relatie serioasa si ca nu a insirat barbatii. Atunci, m-ar fi facut de rusine. Sa stii ca Antonia are un suflet foarte bun si a suferit in viata (…) Am iubit-o, si acum mai tin la ea, dar nu. Este adevarat ca Antonia este o femeie perfecta. Este foarte frumoasa si, in plus, este mama copilului meu si asa va ramane pentru totdeauna. Sunt mandru de ea ca a reusit sa-si faca o familie, ca mai are doi copii, ca are o relatie serioasa si ca nu a insirat barbatii. Atunci, m-ar fi facut de rusine. Sa stii ca Antonia are un suflet foarte bun si a suferit in viata. Nu a avut o copilarie fericita.”, declara Vincenzo Castellano intr-un interviu acordat pentru click.ro.

Recent, Alex Velea a castigat procesul intentat impotriva lui Vincenzo, care atesta ca artistul este este adevaratul tata al celor doi baieti pe care ii are cu Antonia, Akim si Dominic. Astfel, copiii ii vor purta de acum numele de familie. Vincenzo Castellano si Antonia sunt in continuare casatoriti in acte. Se pare ca omul de afaceri nu vrea sa ii acorde artistei divortul, de frica sa nu piarda custodia fetitei lor.

