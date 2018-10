Vine ceasul sa-l evalueze cineva si pe nea Tudorel!

Nu mi-as permite sa vorbesc in acesti temeni de o eminenta in materie de drept, un profesor universitar, rector, o persoana dintre cele mai respectate si demne sa-ti fie model in viata. Dar nici nu pot vorbi altfel cand vad ca eminenta se comporta ca un pezevenchi de rand, gata sa te smechereasca pretandu-se la panglicarii, ca de balci.