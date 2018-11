Vine iarna! Prognoza meteo pe 2 saptamani 5-18 noiembrie 2018

Iarna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii de la ANM au emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani 5 -18 noiembrie. Vremea se mentine calda in prima saptamana de prognoza, urmand ca shimbarile de temperatura si atmosfera sa se produca abia in a doua saptamana, cand sunt asteptate valori termice in scadere si ploi. Ce anunta prognoza meteo ANM pe regiuni in saptamanile 5-18 noiembrie 2018. Prognoza meteo 5 -18 noiembrie BANAT Tendinta temperaturii aerului va fi, in general, de scadere in cea mai mare parte a intervalului de referinta. In medie, valorile maxime se vor incadra intre 17 si 21 de grade in prima saptamana si intre 12 si 17 grade in cea de-a doua, iar minimele intre 5 si 9 grade in perioada 5-11 noiembrie, apoi in ...