Vine primavara! Temperaturi in crestere miercuri! Cum va fi vremea in tara si ce judete sunt sub cod galben

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea intra de miercuri intr-un proces de incalzire, iar primavara incepe sa se instaleze. Cu toate acestea, un cod galben va fi in vigoare de dimineata in mai multe judete. Se semnaleaza ceata in dimineata zilei de miercuri in ziua de joi. Meteorologii au emis un cod galben de ceata, avertizand ca vizibilitatea va scadea sub 200 de metri, local chiar sub 50 de metri. Vremea 28 martie 2018. Judetele vizate de atentionare sunt Timis, Valcea, Gorj, Arges, Prahova, Dambovita, Buzau. Avertizarea este valabila pana la 10.00 – 10.30. Chiar daca cerul va mai prezenta innorari, iar conditiile de ploaie si chiar ninsoare se vor mentine la munte, totusi soarele nu va lipsi din mai multe zone ale tarii, inclusiv in Capitala. Van ...