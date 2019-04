Vine vremea lor! Zodii cu noroc in dragoste in aprilie si mai

Zodii noroc dragoste google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cele mai norocoase zodii in dragoste poarta insemne de foc, ceea ce inseamna ca perioada urmatoare va veni cu extrem de multa pasiune pentru Berbeci, de exemplu. Dar nu este singura zodie pentru care fericirea va fi in prim plan in lunile aprilie si mai. Cine va avea protectie din partea astrelor in materie de amor! Berbec Nativii din Berbec trebuie sa se pregateasca de schimbari. In special in viata personala. Astrele promit celor nascut sub acest semn noi intalniri romantice care, ulterior, s-ar putea transforma in frumoase povesti de iubire cu final fericit. In fiecare zi, in fiecare luna, Berbecii vor simti un aflux de energie, iar inimile multor reprezentanti ai acestei zodii vor bate feri ...