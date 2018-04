Vinerea Mare, a Rastignirii. Ce se face și ce este INTERZIS sa faci in aceasta zi

ShareTweet Numită și Vinerea Neagră, Vinerea Mare este ziua în care a pătimit și a fost răstignit pe cruce Iisus Hristos, care s-a jertfit pentru iertarea păcatelor omenirii. În plus, este ziua aliturgică în care foarte mulți români țin post negru. În această zi se face pomenire de sfintele, mântuitoarele şi înfricoşătoarele Patimi ale Mântuitorului. Este ultima vineri din Postul Paştilor şi, potrivit tradiţiei, este zi de post negru, adică nu se bea decât apă toată ziua. Conform tradiţiei, în Vinerea Mare nu este bine să mănânci urzici şi să pui în mâncare oțet, pentru că pe cruce Iisus a fost bătut cu urzici, iar buzele Mântuitorului au fost udate cu oţet, notează crestinortodox.ro. În Vinerea Mare, preoții fac slujba de scoatere a Sfântului Epitaf din altar, pe care-l așază pe o masă în mijlocul bisericii. Această etapă arată credincioșilor coborârea de pe Cruce a lui Iisus Hristos și pregătirea trupului Său pentru înmormântare. Oamenii care merg la biserică trec de trei ori pe sub Sfântul Aer. Se spune că cei care îndeplinesc această etapă nu se vor mai confrunta cu durere de cap și de spate. Seara, se cântă Prohodul și se înconjoară biserica cu Sfântul Epitaf, care simbolizează trupul Mântuitorului Iisus Hristos. Apoi, Sfântul Epitaf este aşazat pe Sfânta Masă din altar, unde rămâne până la Înălţare, care are loc peste 40 de zile. Punerea pe Sfânta Masă reprezintă punerea Domnului în mormânt, potrivit crestinortodox.ro. La sfârșit, preoții împart oamenilor care au participat la slujbă florile care au fost aduse și puse pe Sântul Epitaf, acestea fiind sfințite. De asemenea, se aprind lumănâri la morminte, pentru ca cei care nu mai sunt alături de noi să aibă lumină și să știe că este sărbătoare. Sunt și lucruri pe care nu trebuie să le facem în Vinerea Mare: – Pentru că această zi mai poartă numele de Vinerea Seacă, oamenii nu trebuie să lucreze pământul. Se spune că tot ceea ce se seamănă nu va rodi. – În plus, nu se sacrifică animale. Este considerat un păcat! – Tot în Vinerea Mare este interzis spălatul. În plus, nu se coase şi nu se face curăţenie. – Este de rău augur să te tunzi în această zi. Cei superstițioși cred că cei care fac asta vor avea un deces în familie. Însă, în zona Moldovei, oamenii se duc să se tundă, deoarece cred că vor fi feriți de anumite afecțiuni și boli. – În Vinerea Mare nu se înroșesc ouăle și nu se coc cozonacii și pasca. ShareTweet