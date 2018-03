Vinerea Mare la catolici. Ce se intampla in aceasta zi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Crestinii catolici celebreaza astazi Vinerea Mare. Anul acesta, Pastele catolic pica in data de 1 aprilie, in ziua in care ortodocsii sarbatoresc Duminica Floriilor. In Joia Sfanta, ieri, a avut loc Liturghia crismei, adica a sfintirii uleiurilor, cand peste 300 de preoti din toata dieceza si-au reinnoit fagaduintele din ziua hirotonirii. Conform traditiei catolice, in Vinerea Sfanta nu se celebreaza Liturghia, iar altarul nu are nimic pe el, nici cruce, nici sfesnice sau fete de altar. Seara se marcheaza Patima Domnului, iar intreaga zi este de post si abstinenta. Vinerea Neagra, cum este numita in popor, este o zi de instristare pentru toti crestinii romano-catolici, pentru ca Mantuitorul a fost rastignit pe cruce. Astazi, ...