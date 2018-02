Vinerea Mare zi libera de la stat! O noua minivacanta in 2018

Vinerea Mare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vinerea Mare Zi libera. In categoria Zile libere 2018 mai intra o zi importanta – Vinerea Mare. Conform unei propuneri legislative care a trecut miercuri, 21 februarie, de Senat, Vinerea Mare va deveni sarbatoare legala si nu va fi zi lucratoare. Vinerea Mare Zi libera. Propurea vine in completarea articolului 139 din Legea 53/2003 din Codul Muncii, depusa la Senat. „Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre cele 28 ale Uniunii Europene. In Romania, Codul Muncii prevede 14 zile de sarbatori legale, mai putine fata de alte tari din Uniunea Europeana, de exemplu Belgia, Lituania sau Cipru, care au 16 – 17 zile de sarbatoare legala. Si in Romania ar trebui int ...