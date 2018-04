Vineri 13. De ce este considerata ziua de vineri 13 cu ghinion. Superstitii din intreaga lume

Vineri 13 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vineri 13 este o zi considerata cu ghinion in multa lume. Se considera ca superstitia zilei de vineri 13 a plecat de la ziua in care s-a arestat majoritatea cavalerilor templieri (inclusiv Marele Maestru), la ordinal Regelui Filip al IV-lea al Frantei (vineri 13 octombrie 1307). O alta interpretare a acestei superstitii pleaca din Noul Testament si are legatura cu ziua in care a fost crucificat Iisus Hristos, iar 13 este considerat numar cu ghionion pentru ca este asociat cu Cina cea de Taina si tradarea lui Iisus. Potrivit altor specialisti, “parintele” lui vineri 13 este Thomas W. Lawson, supranumit “regele cuprului”. In 1907, Lawson a publicat singurul sau roman intitulat ...