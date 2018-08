Vineri, 24 august, sarbatoare mare in calendarul ortodox. Ce mare sfant este praznuit

Calendar ortodox 2018 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe data de 24 august, este praznuit Sfantul Mucenic Eutihie. Originar din Sevastia Palestinei, Sfantul Mucenic Eutihie a trait in secolul I. A fost mucenicul Sfantului Apostol Pavel. Sfantul Mucenic Eutihie a vestit credinta in Hristos, distrugand multe temple pagane. In timpul calatoriilor sale misionare, a fost insotit neincetat de un inger. Acesta il intarea si ii vestea cele ce avea sa i se intample. A fost sfintit ca Apostol misionar. Aruncat in foc si la fiare, a iesit nevatamat. Pentru ca nu a lepadat credinta in Hristos, a fost omorat cu sabia, in Efes. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...