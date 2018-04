Vineri incepe Salonul Imobiliar Palas Iasi, cu oferte complete

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Apartament mai spatios sau o casa intr-o zona linistita? Poti gasi ceea ce-ti doresti la Salonul Imobiliar Palas Iasi 2018, un eveniment care aduce in acelasi loc numeroase proiecte rezidentiale si iti ofera solutii complete pentru finantarea planurilor tale. De vineri pana duminica inclusiv, in perioada 20 – 22 aprilie 2018, Atriumul Palas Mall gazduieste Salonul Imobiliar. Evenimentul este organizat de ansamblul Palas si este dedicat tuturor celor care se afla in cautarea locuintei perfecte. Targul specializat reuneste aproximativ 20 de agentii imobiliare, dezvoltatori si institutii financiare, oferind vizitatorilor o imagine ampla asupra pietei rezidentiale din Iasi. Cei interesati vor gasi solutii complete pentr ...