Vineri la FIE: Ce se intampla la Marsul Absolventilor si cine canta la concertul ROCK 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mii de studenti din Iasi sarbatoresc vineri, 18 mai, finalul anului universitar pe strazile orasului. Ziua Absolventului, devenita traditie in mediul universitar iesean, este inclusa si in acest an in cadrul Festivalului International al Educatiei - FIE 2018. Studentii celor 5 universitati iesene vor participa la Marsul Absolventilor pe strazile orasului, pentru ca in final tinerii sa se opreasca in Piata Palatului Culturii pentru un concert rock si o distractie pe cinste. Marsul Absolventilor 2018 are loc vineri dupa-amiaza pe urmatorul traseu: - la ora 15.30 coloana absolventilor de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” va pleca din Agronomie si se va intalni, la or ...