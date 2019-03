Vineri, ultima zi de iarna. In weekend vremea se schimba radical

meteo primavara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza meteo 15 martie 2019. Meteorologii anunta vreme inchisa si precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare in unele regiuni. Potrivit stirimeteo.com, vineri, 15 martie 2019, vremea va fi in continuare apropiata de normal din punct de vedere termic. Cerul va avea innorari si temporar se vor semnala precipitatii slabe in regiunile intracarpatice si in zona montana, iar pe arii restranse, in special in prima parte a zilei si in cele sud-estice. Acestea vor fi sub forma de ploaie in zonele joase de relief si mixte la munte. VIantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari la munte si in vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 6 si 15 grade, iar cele minime se vor situa, in general ...