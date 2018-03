Violatorul recidivist care a agresat o fetita intr-un bloc din Pantelimon a fost arestat - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Barbatul condamnat la 7 ani pentru viol, care a fost eliberat conditionat in octombrie anul trecut si a recidivat atacand o minora de 13 ani, a fost arestat preventiv. Barbatul a agresat-o pe fata pe 1 martie, in scara unui bloc din Capitala. A doua zi, pe 2 martie, rudele fetei au depus plangere la politie, astfel autoritatile l-au prins pe individ in timp util. Copila a fost chemata la sectie sa isi infrunte agresorul si sa il identifice. In prezent fetita are nevoie de consiliere psihologica. Agresorul era recidivist. El a fost condamnat de doua ori, prima data pentru viol, fapta ce i-a adus o condamnare de 7 ani in 2011, insa a fost eliberat mai devreme cu un an din penitenciar, datorita legii recursului compensatoriu. Bar ...