Violențe EXTREME in Barcelona: ciocnire puternica intre protestari și poliție/VIDEO

Ciocniri între poliţie şi separatişti catalani au avut loc sâmbătă, în centrul Barcelonei, la o manifestaţie organizată în semn de protest faţă de un nou marş al poliţiei spaniole, care cere salarii mai mari, relatează The Associated Press.

Separatişti au aruncat cu vopsea în poliţişti, acoprind scuturi antirevoltă, dube şi pavajul din piaţa centrală în culori vii. Protestatari au aruncat de asemenea cu proiectile în poliţişti, care au recurs la bastoanele din dotare pentru a-i ţine la distanţă.

Poliţia catalană locală a intervenit anterior pentru a forma un cordon, după ce un separatist a aruncat cu vopsea purpurie asupra unui bărbat care nu lua parte la marşul a aproximativ 100 de persoane, în semn de susţinere a poliţiei spaniole. Poliţişti au folosit bastoane pentru a respinge separatişti şi a despărţi grupuri inamice.

”Fac apel la calm. Acest oraş a apărat întotdeauna dreptul tuturor de a-şi exercita drepturile şi libertatea de exprimare”, a declarat pentru postul de radio catalan primarul Barcelonei Ada Colau.

Separatiştii s-au adunat într-o piaţă din centrul Barcelonei, în care mulţi şi-au petrecut noaptea, cu scopul de a obliga Guvernul regional să modifice traseul marşului susţinătorilor poliţiei spaniole.

Tensiunile cresc în Catalonia, o regine situată în nord-estul Spaniei, înaintea marcării unui an, luni, de la referendumul ilegal pe tema independenţei provinciei, organizat de parlamentari regionali. Referendumul a fost pătat de violenţe, după ce membri ai poliţiei naţionale spaniole şi Gărzii Civile au intervenit împotriva alegătorilor, rănind sute de oameni.

Poliţia a intervenit în urmă cu două săptămâni la Barcelona, capitala regiunii, pentru a despărţi participanţi la două manifestaţii - separatişti catalani şi unionişti spanioli.

Guvernul separatist catalan le cere autorităţilor centrale să autorizeze un vot pe tema secesiunii.

Sondaje şi alegeri recente arată că cei 7,5 milioane de locuitori ai regiunii sunt împărţiţi în tabere aproape egale pe tema secesiunii.

