VIOLENȚE la Dusseldorf, proteste și in Anglia: Ciocniri intre manifestanti pro-kurzi, turci si politie soldate cu multe victime / VIDEO

Mai multe persoane au fost rănite duminică la aeroportul din Dusseldorf în urma unor ciocniri între manifestanţi pro-kurzi, turci şi poliţie, transmite AFP, care citează poliţia federală germană.

Poliţia a dispersat cu gaze lacrimogene o manifestaţie a militanţilor pro-kurzi, care protestau faţă de intervenţia armatei turce, din 20 ianuarie, în nord-vestul Siriei, contra miliţiei kurde YPG, scrie agerpres.ro.

Această adunare de aproximativ 150 de persoane a degenerat şi s-a soldat cu "mai mulţi răniţi", a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al poliţiei, fără a detalia.

Mai multe manifestaţii pro-kurde au avut loc în acest weekend în Germania, cea din Dusseldorf nefiind anunţată.

Fotografii publicate pe reţelele sociale au arătat manifestanţi purtând un banner pe care se putea citi: "Afrin este pe cale să devină Vietnamul nostru - Vom învinge fascismul", relevă AFP.

În Anglia, manifestaţii pro-kurde au dus la închiderea gărilor Piccadilly din Manchester şi King's Cross din Londra.

Preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat sâmbătă că operaţiunea actuală din regiunea Afrin va fi extinsă în direcţia frontierei irakiene, inclusiv către oraşul simbol al kurzilor, Kobané.

Odată Afrin "curăţată de terorişti, vom curăţa de asemenea Minbej, Aďn al-Arab (numele arab al oraşului Kobané - n.red), Tal Abyad, Ras al-Aďn şi Qamichli', a declarat preşedintele turc, într-un discurs televizat pronunţat la Mersin, în sudul Turciei.

#Germany - today at the airport in #Dusseldorf. Turkish nationalists and Kurdish PKK sympathizers once again delivered a wild brawl and numerous attacks. The police had a lot to do and had to spray tear gas again and again. pic.twitter.com/TBfIOrhIz1 — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 11 martie 2018

Just now in Dusseldorf, Germany

Crowds chant "Long live the Afrin resistance!" - "Bijî berxwedana Afrînê!"#DefendAfrin #StopAfrinGenocide pic.twitter.com/CrW8QJciIY — Kurdistan Solidarity Campaign (@KurdsCampaign) 11 martie 2018

#AfrinResists #defendafrin #Germany: Cops now also kettled protesters in solidarity with #Afrin in front of #Düsseldorf main train station (Hbf). They want to register all id's of the protesters. Video by @phpandcigars pic.twitter.com/mgpsQ9mvDB — Enough is Enough! (@enough14) 11 martie 2018