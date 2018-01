Violente FARA PRECEDENT in Iran: Un politist a fost UCIS, iar alti trei IMPUSCATI - VIDEO

Un poliţist iranian a fost ucis luni în timpul unor acte de violenţă legate de manifestaţiile antiguvernamentale care zdruncină Iranul de cinci zile, o mişcare de protest fără precedent, din 2009, în această ţară, transmite AGERPRES, citând AFP.

În total 13 persoane, dintre care zece manifestanţi, şi-au pierdut viaţa în violenţele din cursul acestor proteste, izbucnite joi la Mashhad (nord-est), al doilea oraş iranian, şi care s-au răspândit rapid de-a lungul ţării.

Preşedintele Hassan Rohani, care duminică a făcut apel la calm, a avertizat luni că "poporul iranian va răspunde instigatorilor la tulburări", care nu reprezintă decât o "mică minoritate".



Pe de altă parte, liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a afirmat luni că "timpul schimbării" a venit în Iran.



În cea de-a cincea zi a mişcării de protest faţă de guvern şi dificultăţile economice, un poliţist iranian a fost ucis iar alţi trei au fost răniţi în urma unor tiruri cu armă de vânătoare, la Najafabad (centru), potrivit unui site al televiziunii de stat iraniene.



Doi manifestanţi au fost ucişi sâmbătă iar alţi opt duminică seara, în mai multe oraşe din Iran, potrivit mass-media.

بيرجند - تيراندازي بسوي مردم 11دي96. #ايران #بيرجند #تظاهرات_سراسري

Birjand: Shooting to the people by mercenaries of the regime#Iran #Birjand #IranProtests #IranianProtests #HappyNewYear 1Jan2018 pic.twitter.com/2KUyXLGJq5