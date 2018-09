Violentele din 10 august: Pot raspunde penal jandarmii care au intervenit in Piata Victoriei?

Evenimentele din 10 august, Piaţa Victoriei, au născut multe controverse. O idee se impune din multitudinea de mesaje: Toată lumea să răspundă! Am analizat prevederile internaţionale şi naţionale cu privire la răspunderea celor care execută un ordin, iar în final este posibil să avem un răspuns referitor la caracterul penal al intervenţiei din Piaţa Victoriei.

Şefii Jandarmeriei şi un secretar de stat din MAI au fost puşi sub acuzare, vineri, în dosarul intervenţiei forţelor de ordine la protestul din 10 august, ei fiind informaţi de procurorii Parchetului General că au calitatea de suspecţi.

Una dintre acuzaţii este participaţie improprie la purtare abuzivă (şi complicitate) - articolul 296 din Codul Penal, raportat la articolul 52. Dacă există o participaţie improprie, ar trebui, logic, să existe şi purtarea abuzivă propriu-zisă. Am putea, astfel, să vedem simpli jandarmi care au intervenit în Piaţa Victoriei puşi sub urmărire panală pentru actele de violenţă?

Statutul Curţii Penale Internaţionale, tradus greşit în limba română

Jandarmii care doar au executat odinele unor superiori ar putea fi exoneraţi de răspunderea penală, în baza Statutului Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998, ratificat prin Legea nr. 111 din 13 martie 2002. Articolul 33 al Statutului prevede următoarele:

"Ordinul ierarhic şi ordinul legii

1. Faptul ca o crima care tine de competenţa Curţii a fost comisă la ordinul unui guvern, al unui superior, militar sau civil, nu exonereaza persoana care a comis-o de responsabilitatea sa penală, decât dacă:

a) această persoană a avut obligaţia legală de a se supune ordinelor guvernului sau superiorului în cauza;*

b) această persoana nu a ştiut ca ordinul este ilegal; şi

c) ordinul nu a fost vadit ilegal.

2. În scopurile prezentului articol, ordinul de a comite genocid sau o crima împotriva umanităţii este vadit ilegal."

Pe de altă parte, articolul 21 din Codul Penal precizează cauzele justificative: "(2) Este de asemenea justificată fapta prevăzută de legea penală constând în îndeplinirea unei obligaţii impuse de autoritatea competentă, în forma prevăzută de lege, dacă aceasta nu este în mod vădit ilegală."

În baza celor două prevederi legale, jandarmii din Piaţa Victoriei ar putea răspunde doar disciplinar pentru excesul de violenţă în intervenţia de la mitingul din 10 august. Dacă acceptăm că un militar poate face analiză pe text în momentul în care primește un ordin, cel mai probabil conflictele s-ar termina înainte să înceapă, știut fiind faptul că operativitatea în acțiunile de acest tip joacă un rol esențial. Or jandarmul aflat în misiune în Piaţa Victoriei a acţionat în baza ordinelor primite, neavând mijloace prin care să constate că acestea sunt ilegale, caracterul ilegal nefiind vădit, în sensul legii.

*Traducerea oficială a statutului este greşită în Legea 111/2002, adăugând un 'nu' după primele două cuvinte. "a) această persoană nu a avut obligaţia legală de a se supune ordinelor guvernului sau superiorului în cauza;", se arată în traducerea articolului 33, alin. (1) lit. a) a Statului Curţii Penale Internaţionale. Forma greşită schimbă sensul prevederii, forma originală fiind următoarea: "(a) The person was under a legal obligation to obey orders of the Government or the superior in question;"