Viorel Lis, de urgenta la spital. Cum a fost surprins fostul primar al Capitalei

Viorel Lis

In varsta de 74 de ani, problemele de sanatate ale lui Viorel Lis s-au inmultit in ultima perioada. Fostul edil al Bucurestiului a mers la spital, dupa ce s-a simtit foarte rau. Sotia lui a fost cea care l-a insotit si a transmis un mesaj emotionant care are legatura cu el.

Oana Lis l-a insotit pe sotul ei ieri dimineata la spital, dupa ce durerile de cap l-au coplesit pe acesta. Asezati pe scaune pe hol, vedeta a facut un selfie. In timp ce ea a privit spre camera telefonului, Viorel Lis avea capul plecat, afectat de tot ce i se intampla. Imaginea emotionanta a fost facuta publica impreuna cu un mesaj in care Oana Lis ii demonstreaza ca inca isi pastreaza juramintele facute in ziua nuntii respectiv: “ii va fi alaturi la bine si la greu”.

“Dimineata mea (n.r.: ieri) a inceput asa… cu Vio la neurolog, pentru ca il cam durea capul… asa cum am promis la casatorie… la bine si la greu”, a scris Oana Lis pe pagina ei de Facebook.

Prietenii virtuali ai cuplului au rugat-o pe Oana Lis care merge cu crucea sotului in masina sa ii transmit urarile lor

“Il imbratisez cu drag, multa sanatate si tie, putere”, “De asta te iubesc eu pe tine. Bravo, frumos, scumpo!”, “Tot respectful! Multa sanatate, domnule Lis”, “Oana, nu-l mai publica in astfel de conditii, nu este demnitos si nu-l ajuta… iti doresc forta fizica si psihica”, “Multa sanatate si mai usor cu 7ari (n.r.: jocurile de noroc), ca provoaca migrene” sunt cinci dintre mesajele lasate de sustinatori pe cunoscuta retea de socializare.

Viorel Lis, operat de urgenta la finalul anului trecut

Va reamintim ca Viorel Lis s-a operat de colecist in luna noiembrie a anului 2017. Interventia chirurgicala a fost extrem de delicata.

“S-au crucit si medicii cand au vazut ce am in mine. Sper sa depasesc aceasta perioada, nu ma simnt foarte bine. Acum, incep sa obosesc destul de repede, nu mai am energie. E destul de dificil pentru mine. Uneori simt ca raman fara aer”, a declarant Viorel Lis in cadrul unui interviu acordat pentru Spynews.ro.

