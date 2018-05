Viorel Stefan, cifre oficiale din economia romaneasca: "Se vehiculeaza date inexacte"

Viorel Stefan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vicepremierul Viorel Stefan a prezentat, marti, mai multe cifre oficiale din economia romaneasca si a acuzat ca in spatiul public se propaga informatii false in acest sens. ”Se vehiculeaza date inexacte. In 2016, guvernul tehnocrat, PIB-ul nominal a avut cea mai slaba evolutie dupa anul 2010. In 2017 a fost o crestere tripla raportata la 2015. Fata de 2016, crestere cu 18 miliarde de lei, raportandu-ne la trimestrul I. In 2018, ajungem la o crestere de 20,9% fata de 2015. O cincime, ceea ce in doi ani este cu adevarat un rezultat remarcabil. Este anul in care cresterea economica isi va schimba motoarele. Ne dorim ca motorul principal sa il reprezinte investitiile. Cifra de afaceri in indu ...