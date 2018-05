Viorica Dancila a dat-o pe romgleza cu Papa Francisc: 'Sfintia voastra, I am very glad for this opportunity'- VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tot mai mult se contureaza ideea ca Viorica Dancila este o femeie buna, onesta, care-si doreste sa fi putut mai mult, dar care nu poate, si spre nenorocul nostru, aproape intocmai ca si in cazul lui Iohannis... Recenta vizita a premierului Dancila la Vatican, in care a demolat un pic uzantele diplomatice, anuntand vizita Papei Francisc in Romania, in 2019, inainte ca aceste eveniment sa fi fost anuntat de cancelariile celor doua state, e inca o dovada adusa in sustinerea afirmatiei de mai sus. Si n-a fost numai atat, in buna lege a celor ce vor sa para altfel decat sunt, Viorica Dancila a ales sa se adreseze Papei Francisc in romgleza, adunand la un loc cuvinte din ambele limbi, cand, firesc, ar fi fost sa foloseasca romana, d ...