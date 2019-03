Viorica Dancila a facut marele anunt! ROBOR va fi inlocuit

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a anuntat vineri, in sedinta de Guvern, ca Executivul va adopta proiectul pentru modificarea OUG 114/2018 fiscala, OUG 50/2016 si OUG 52/2016. „In consens cu partile implicate si pe baza principiilor agreate cu BNR, azi modificam OUG 114.2018, OUG 50/2010 si OUG 5 din 2016. Indicele ROBOR va fi inlocuit cu un indicator calculat pe baza tranzactiilor interbancare care se publica pe site-ul BNR. Se aplica doar creditelor contractate de populatie. In ceea ce priveste taxa anuala pe active financiare datorata de institutiile bancare se ajusteaza mecanismul prin restrangerea bazei de impozitare pe activele financiare, reducerea pana la 0 a taxei in functie de creditele acord ...