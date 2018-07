Viorica Dancila a facut o noua GAFA, in Muntenegru: A incurcat capitala tarii cu cea a Kosovo

Sedinta la CFR Cluj: Edi Iordanescu, demis dupa doar trei meciuri? Conducerea clubului CFR Cluj a programat o sedinta la o zi de la infrangerea cu Malmo din Liga Campionilor.

Vulnerabilitatile procedurii de alegere a noului sef al DNA si ce se va intampla dupa Interviu Atacurile asupra DNA au inceput inca de la infiintare si vor continua si dupa numirea viitoarei conduceri, pentru ca aceasta structura lupta cu fenomenul foarte grav al coruptiei, insa procurorii nu trebuie sa se se lase intimidati, subliniaza Bogdan Gabor, presedintele Asociatiei Procurorilor din R ...

Teodorovici o intoarce: amnistia fiscala nu e pentru toti, ci doar pentru firmele statului Ministrul de Finanţe Eugen Teodorovici s-a răzgân în privinţa amnistiei fiscale: nu este pentru persoanele fizice, ci doar pentru companiile de stat cu datorii istorice. Citește mai departe...

UDMR strange bani pentru primarii amendați ca n-au dat jos steagul Ținutului Secuiesc UDMR a înfiinţat un fond de solidaritate în care fiecare membru poate dona bani pentru sprijinirea financiară a primarilor partidului condamnaţi de instanţe să plătească amenzi pentru că au refuzat să îndepărteze steagului Ţinutului Secuiesc Citește mai departe...

Trabantul cel mai scump din istorie Trabantul este o maşină care, în ciuda dimensiunilor şi capabilităţilor tehnice reduse, a rămas bine întipărită în memoria compatrioţilor noştri. Galeria Foto. Citește mai departe...

Gabriela Cristea, dezvaluire picanta chiar in emisiunea ei: ”Știi cate sticle de vin am baut eu cu soțul meu acasa?” Gabriela Cristea, prezentatoarea emisiunii „Te iubesc de nu te vezi”, a făcut dezvăluirea în direct! A oferit detalii picante din relația ei cu Tavi Clonda, înainte de a se căsători. Gabriela Cristea a mărturisit că ea și Tavi Clonda au petrecut numeroase nopți romantice înainte de a deveni soț și soție. „Știi câte sticle de […] The post Gabriela Cristea, dezvăluire picantă chiar în emisiunea ei: ”Știi câte sticle de vin am băut eu cu soțul meu acasă?” appeared first on Cancan.ro.

Informații-bomba despre desparțirea scurta dintre Bianca Dragușanu și Tristan Tate! Cristi Brancu: “Este o potrivire erotica, fiind cunoscut pentru «lungimile» lui” Mai înverșunat ca niciodată, Cristi Brancu a făcut dezvăluiri incendiare din relația Biancăi Drăgușanu cu milionarul britanic, despărțirea celor doi, care a durat foarte puțin, dar și despre un fost iubit cu care prezentatoarea TV a împărțit patul. Citește și: Lovitură de teatru după ce anunțaseră despărțirea! Bianca a ieșit la masă cu Victor, dar […] The post Informații-bombă despre despărțirea scurtă dintre Bianca Drăgușanu și Tristan Tate! Cristi Brancu: “Este o potrivire erotică, fiind cunoscut pentru «lungimile» lui” appeared first on Cancan.ro.

Culița Sterp e celebru, dar cum arata fratele lui! E mai crai decat artistul Culiță Sterp este deja celebru, dar puțină lume știe că artistul are un frate care face ravagii printre femei. Iancu Sterp se mândrește însă cu fratele lui, pe care-l consideră ”unicul om ce-mi vrea binele!” Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua au fost, până de curând, un cuplu îndrăgit, și nu numai pentru interpretările […] The post Culiță Sterp e celebru, dar cum arată fratele lui! E mai crai decât artistul appeared first on Cancan.ro.

Fost șef al ANAF, condamnat la inchisoare in Dosarul Bica, prins in Italia Fostul președinte al ANAF Șerban Pop, dat în urmărire internațională după ce a dispărut din țară în urma condamnării la cinci ani de închisoare cu executare, a fost prins în Italia. Citește mai departe...