Viorica Dancila a participat la sesiunea inaugurala a conferintei AIPAC de la Washington

Aflată în vizită de lucru la Washington, prim-ministrul Viorica Dăncilă a participat, duminica, 24 martie, la sesiunea inaugurală a Conferinței Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC), la invitația organizatorilor. Este pentru prima data când un premier roman sustine o alocutiune inaugurala in cadrul acestui important forum politic international.Primul ministru a evidențiat statutul României de Partener Strategic al Statelor Unite ale Americii și de prieten apropiat al Statului Israel și al poporului evreu. Prim-ministrul Viorica Dăncilă a afirmat că România este unul dintre cei mai fermi și constanți aliați ai Statelor Unite si a subliniat că fundamentul relației bilaterale româno-americane rămâne împărtășirea valorilor și principiilor democratice. Relația româno-americană se află pe un parcurs ascendent în cadrul Parteneriatului Strategic, pe toate dimensiunile acestuia – politică, economică și strategică.Șeful Executivului a menționat ca Romania continua relația specială, strategica si economică cu Israelul, care va fi consolidata si printr o ședinta comuna a celor doua Guverne, ce va fi organizata cât mai curând. De asemenea, premierul Dăncila a arătat ca este ferm hotărâtă sa contribuie la o relație tot mai strânsă a Israelului cu Uniunea Europeana.Anul trecut s-au împlinit 70 de ani de relații neîntrerupte cu Statul Israel, România fiind singurul stat din regiunea sa care, în 1967, a luat decizia istorică de a continua relațiile cu statul evreu. Premierul român a subliniat că, pentru țara noastră, legătura cu Israelul este, înainte de toate, organică, prin comunitatea originarilor din România, semnificativă sub aspect numeric, dar și al contribuției sale la înființarea și dezvoltarea Statului Israel.În acest context, primul eveniment organizat de Președinția română a Consiliului Uniunii Europene a fost dedicat luptei de combatere a antisemitismului, desfășurându-se sub egida Parlamentului European. De asemenea, la finalul mandatului presedintiei rotative, va fi organizat un eveniment similar, la Bucuresti care va marca faptul ca ne unesc valorile comune și ne dorim să asigurăm o mai bună protecție a comunităților evreiești la nivel european si mondial.De asemenea, a sustinut angajamentul Romaniei pentru sprijinirea procesului de pace si identificarea unei solutii pasnice.AIPAC este una dintre cele mai puternice organizații din SUA, al cărei rol declarat este de a „întări, proteja și promova relația SUA-Israel într-o manieră care întărește securitatea Statelor Unite și a Israelului”. La conferintele organizate in anii precedenți au mai participat președinții SUA Donald Trump si Barack Obama, vicepreședintele SUA Mike Pence, premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. La reuniunea din acest an participa vicepreședintele SUA Mike Pence și premierul israelian Benjamin Netanyahu.